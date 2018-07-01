غدًا.. بدء إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، إجراء حجاج السياحة، البصمة الحيوية للحجاج المصريين، غدًا الاثنين، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 8 يوليو.

وقال مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، إنه جرى تقسيم أعداد الحجاج التابعين لشركات السياحة، وعددهم 36 ألف حاج على 26 فرعًا لشركة تسهيل المختصة بأخذ البصمة الحيوية، لافتًا إلى أن الشركة ستأخذ البصمة بمعدل ما يقرب من 5150 حاجًا في اليوم.

وأضاف "شلبي"، في بيان اليوم الأحد، أن إجراء البصمة الحيوية مجانية، وواجبة على جميع الحجاج، والأطفال من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، ويتم عملها من خلال تقديم أصل جواز السفر، موضحًا أنه بالنسبة للمتقدمين إلى الحج وهم خارج مصر خلال الفترة المحددة لأخذ البصمة، تم الاتفاق مع شركة تسهيل أن يسجلوا البصمة وقت عودتهم إلى مصر.

وتابع رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة للتسهيل على الحجاج المصريين ومتابعة أحوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى توجيه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية، والتأكد من التزامها بضوابط الحج، وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.

ونوه رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أنه تم التنسيق مع شركة تسهيل ليتم توزيع الحجاج جغرافيًا حسب المحافظة التي يقيمون بها؛ تسهيلًا عليهم ولعدم حدوث تكدس أمام مكاتب شركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية.

جدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة وقعت بروتوكولًا بينها وبين شركة تسهيل لتنسيق المواعيد مع الشركات السياحية للتسهيل على الحجاج في أخذ البصمة، وضمان عدم حدوث تكدس أمام أفرع شركة تسهيل في المحافظات.​