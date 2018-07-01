تبدأ من 560 جنيهًا للأسبوع.. 6 مصايف "على قد الإيد"

كتب- يوسف عفيفي:

يبحث المصريون عن أفضل أماكن لقضاء الإجازة الصيفية "المصيف"، وأفضل العروض والأسعار، ولكن في ظل ارتفاع الأسعار، ربما يعزف البعض عن الذهاب لإجازة الصيف.

يرصد مصراوي، أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها، لقضاء إجازة ممتعة، بأسعار مميزة، مع بداية فصل الصيف. حسب بعض السماسرة ومكاتب تأجير العقارات.

الإسكندرية من 150 إلى 300 جنيه:

تبلغ أسعار بعض الشقق في الإسكندرية خلال فصل الصيف الجاري، من 150 جنيهًا، بعيدا عن البحر و200 جنيه وحتى 300 جنيه على البحر في اليوم الواحد أو الليلة الواحدة، وفقا لقرب الشقة أو بعدها عن شاطئ البحر.

ويبلغ متوسط القيم الإيجارية لوحدات بمناطق متنوعة خلال موسم الصيف بالإسكندرية كالتالي:

ـ العجمي الهانوفيل، إيجار يومي 130 جنيهًا، والأسبوع يبدأ من 850 جنيهًا، قد تزيد باختلاف الموقع ومدى قربه من البحر، ونظافة الوحدة وكمالياتها.

- العجمي النخيل، الأسبوع يبدأ من 1200 جنيه، متوسط سعر اليوم 200 جنيه، وتزيد القيمة الإيجارية باختلاف الموقع ومدى قربه من البحر.

- العصافرة بحري، الأسبوع يبدأ من 1600 جنيه، وسعر متوسط اليوم 250 جنيهًا.

- بيانكي البيطاش، تبدأ القيمة الإيجارية ليلة واحدة من 200 جنيه، أي أن متوسط الأسبوع 1400 جنيه.

- ميامي خالد بن الوليد، بأحد الشوارع الجانبية، تبدأ القيمة الإيجارية من 200 جنيه، والمندرة بالمنتزه، يبدأ إيجار الليلة الواحدة من 150 جنيهًا.

جمصة من 200 لـ250 جنيهًا

جمصة من أجمل المصايف رخيصة الثمن بمصر، ويعشقها الكثير من الناس، وتتراوح أسعار جمصة بين 200 جنيه إلى 250 جنيهًا للشقة في الليلة الواحدة.

بلطيم من 100 لـ300 جنيه

يضم مصيف بلطيم 6 شواطئ، تتميز بالهدوء والخضرة، والطبيعة الخلابة، ويوجد في مدينة ومصيف بلطيم، 4 فنادق فقط، هي فندق كليوباترا بمنطقة النرجس ومتوسط سعر الليلة في الغرفة 120 جنيهًا، وفندق دهب بمنطقة الزهراء متوسط سعر الغرفة 100 جنيه، وفندق الشرطة بمنطقة السلام وهو مخصص لجهاز الشرطة فقط، وفندق القوات المسلحة بمنطقة الأمل، ويسمح بدخول المدنيين.

وتتشابه أسعار الإقامة في كل الشواطئ إلى حد كبير، وتبدأ الأسعار من 100 جنيه إلى 300 جنيه في الليلة الواحدة، وتختلف بمدى قرب الوحدة من البحر.

رأس البر من 200 لـ300 جنيه

تبدأ أسعار رأس البر للشقة من 200 إلى 300 جنيه لليلة الواحدة.

مرسى مطروح من 200 لـ600 جنيه

يبلغ السعر في منطقة الليدو والعوام والبوسيت، من 200 جنيه، وقد تصل إلى 600 جنيه في اليوم.

- عجيبة، تستطيع الإقامة بأحد الكمبوندات المطلة على البحر ذات الخصوصية بـ300 جنيه في اليوم.

- شارع المدربين بالقرب من شاطئ الليدو قيمته الإيجارية 300 جنيه في اليوم.

- منطقة القصر 200 جنيه في اليوم.

الإسماعيلية من 80 لـ300 جنيه

قرية أبوسلطان، تبدأ من 80 جنيهًا للفرد إقامة ودخول النوادي 10 جنيهات وفي قرية المرجان بمدينة فايد اليوم بـ225 جنيهًا يتضمن وجبتين وإقامة.

ومن الشواطئ المعروفة بالإسماعيلية شاطئ نادى الفيروز، وهو يتبع محافظة الإسماعيلية والدخول بـ21 جنيهًا للفرد بخلاف الإعاشة والإقامة، و25 جنيهًا فى أيام العطلات، ويوجد مجموعة من الشاليهات داخل النادى للإقامة وعددها 30 غرفة؛ الغرفة 2 سرير وسعر الليلة الواحدة 300 جنيه للغرفة فى اليوم الواحد، ويمكن للأسرة حجز غرفة واحدة .

النادى يقدم العديد من الخدمات للزوار من خلال الحدائق وحمام السباحة وصالات الملاعب والمطاعم، وتبدأ الوجبات من 25 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا وجبات متنوعة حسب الطلب، بالإضافة إلى حفلات سمر ليلية ينظمها النادى لرواده.