"الصحة": إسعاف 33 طالبًا بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ33 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، خلال امتحانات اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه جرى إسعاف حالتين بموقع اللجان، وحجز 31 حالة بمستشفيات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الحالات تراوحت بين إغماء، وهبوط عام، ومغص كلوي، وضيق بالتنفس، وحالات نفسية.

وأوضح "مجاهد" في بيان اليوم، أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب أو زائرة صحية) تم تدريبهم على علاج الحالات البسيطة، وعمل الإسعافات الأولية للحالات التي تحتاج إلى إحالة.

ولفت إلى الدفع بـ1200 سيارة إسعاف مجهزة، يتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، إضافة إلى جاهزية سيارات أخرى بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ اليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية.

كما جرى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.