"الأسيوطي": "مفيش نادي اسمه الأهرام سبورت وما نُشر تضليل للرأي العام"

كتب- محمد نصار:

قدم الدكتور أحمد فاروق وشاحي، المستشار القانوني لنادي الأهرام الرياضي "الأسيوطي سابقًا" مذكرة تفصيلية للجنة الأوليمبية المصرية؛ للرد على مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر بحق النادي بسبب ما وصفته بـ"استغلال اسم الأهرام"، وانتهاك النادي لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وحملت المذكرة مجموعة من الأسباب التي تبرئ النادي من الاتهامات المنسوبة إليه، والتي على رأسها عدم تحري الصدق على النحو الذي يضلل الرأي العام والجهات الرقابية، على حد قوله، قائلًا: "لم تتحر مؤسسة الأهرام الدقة والصدق في اعتراضها ما يلحق بالنادي أضرارًا جسيمة بفعل هذه التصرفات غير المسؤولة" على حسب وصف المذكرة.

وقالت المذكرة إن جريدة الأهرام في عددها الصادر، صباح السبت 30 يونيو 2018، نشرت خبرًا يدعي أن اللجنة الأوليمبية اتخذت قرارًا بوجود مخالفة من نادي الأسيوطي سبورت، بل وطلبت بتصحيح هذه المخالفة، في الوقت الذي لم يحدث فيه هذا الكلام، وطلبت اللجنة من النادي الرد "وفق مذكرة الأسيوطي للجنة الأوليمبية".

وأوضحت المذكرة أن الأهرام ادعت أن اسم النادي هو "الأهرام سبورت" في حين أن الاسم الحقيقي له هو "نادي الأهرام لكرة القدم"، متابعة: لا يوجد نادٍ باسم الأهرام سبورت.

وأضافت المذكرة أن ما ذكرته مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر بشأن عدم جواز استخدام اسم الأهرام نهائيًا إلا على ما يتبع المؤسسة، أمر غير قانوني وغير معقول، إذ يوجد الكثير من الشركات التي تحمل اسم الأهرام وليس لها علاقة بالأهرام للطباعة والنشر.

وتابعت المذكرة: "المشرع المصري أكد في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أنه لا يجوز تسجيل أي علامات تجارية أو أسماء أو رموز خاصة بالدولة وتاريخها وحضارتها، ولا يجوز لأي شخص أن يدعي ملكيتها، فهي ملك للبشرية جمعاء وليس المصريين فقط، وما يؤكد هذا - بحسب المذكرة- وجود مؤسسات خارج مصر تحمل اسم الأهرام".