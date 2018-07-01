بالأرقام.. زيادة في أسعار الرخام والجرانيت بنسبة 22%

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر يونيو، بنسبة 22% في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

ووصل سعر المتر من الرخام "جلالة لايت" لـ140 جنيهًا خلال شهر يونيو بدلًا من 120 جنيهًا عن شهر مايو، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بينما سجل العام الماضي في نفس الفترة 110 جنيهات.

ووصل سعر المتر الرخام "تريستا" إلى 150 جنيهًا بدلا من 130 جنيهًا خلال شهر مايو، وسجل سعر متر الرخام "جلالة لايت درج" 110 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي بنسبة زيادة وصلت إلى 22.2%.

بينما وصل سعر المتر من الجرانيت نوع أحمر أسوان (ترابيع) إلى 385 جنيهًا خلال شهر يونيو بدلًا من 350 خلال شهر مايو الماضي، واستقرت أسعار الزجاج عند 103 جنيهات للمتر 4 مم، خلال شهري مايو ويونيو، بينما كان في نفس الفترة من العام الماضي بـ90 جنيهًا بنسبة زيادة وصلت إلى 14.4%.

كما استقرت أسعار الخشب خلال آخر شهرين عند 6 آلاف و500 جنيه للمتر الخشب الموسكي، بعد أن سجل 5900 جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة 10.2%، وسجل متر الخشب الزان 11 ألف جنيه بعد أن سجل العام الماضي 10 آلاف جنيه بنسبة زيادة 10%.