مختار جمعة: نظام صارم لإثابة وتحفيز المتميزين بهيئة الأوقاف

كتب– محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيجري اعتماد منهج دقيق للمتابعة وقياس الإنجازات من خلال بيان إحصائي أسبوعيًا، في جميع مناطق الهيئة من إيرادات وتحصيلات وإنجازات مختلفة.

وأضاف خلال اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف، بمقر الهيئة بالدقي، اليوم الأحد، أنه سيجري شهريًا إعلان حجم الإنجازات أو المعوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول، مع وضع نظام صارم لإثابة وتحفيز المجدين والمتميزين، ومحاسبة المقصرين، معلناً منح مهلة أسبوعًا واحدًا لشؤون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف

وأعرب وزير الأوقاف، عن تفاؤله الشديد نظرًا لروح الفريق التي تسود العمل بالهيئة في الوقت الراهن، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهد والابتكار في أساليب العمل .