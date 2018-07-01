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    وزير القوى العاملة يكرم ممثلي الوزارات المشاركين في خطة مكافحة عمالة الطفل

    03:35 م الأحد 01 يوليو 2018
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    كتبت-مروة شوقي:

    كرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، ممثلي الجهات التي شاركت في إعداد الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة المصرية "2018 /2025"، في مقدمتهم ممثلي وزارات "الاستثمار، والداخلية، والقوى العاملة"، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فضلًا عن تكريم المستشار الإعلامي للوزير، هيثم سعد الدين.

    وأهدى إيريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزير القوى العاملة درع المنظمة؛ تقديرًا لجهود الوزير والوزارة في التنسيق والإشراف في إعداد هذه الخطة.

    كما أهدى دروع المنظمة لكل من الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، تقديرًا لجهودهما في إعداد الخطة.

    جاء ذلك في ختام احتفالية إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر، التي أطلقها وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والإعلاميين.

    محمد سعفان القوى العاملة مكافحة عمالة الطفل الأسرة المصرية

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