رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن التراث المعماري بالمنيا

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1181 لسنة 2018، بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في محافظة المنيا.

وتضمن القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1709 لسنة 2009، بقيد بعض العقارات بمدينتي المنيا وملوي بمحافظة المنيا بسجلات التراث المعماري بالمحافظة، وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة 51 أفراد - المنيا) في الدعوى رقم 9919 لسنة 1 قضائية، فقد تقرر الآتي:.

المادة الأولى: "يُنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة 51 أفراد - المنيا)، في الدعوى رقم 9919 لسنة 1 قضائية، والصادر بجلسة 2014/6/24، طبقًا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به".

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.