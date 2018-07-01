الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بملكية 22 ألف متر في الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1174 لسنة 2018، بشأن تعديل البيان الخاص بسند ملكية الأرض الكائنة بجوار نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يُعدل البيان الخاص بسند ملكية الأرض الكائنة بجوار نادي سموحة الرياضي بمساحة 22038.75 متر مربع بمحافظة الإسكندرية، والمنصوص عليها بالمسلسل رقم 17 بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2010 المشار إليه، ليكون بموجب العقد الموثق برقم 2699 لسنة 1997 توثيق الإسكندرية (مكتب توثيق سيدي جابر) بدلًا من العقد الموثق برقم 1395 لسنة 1949 توثيق الإسكندرية".

كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على: "يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".