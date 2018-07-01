  • عاجل:مباشر.. روسيا 0 - 0 أسبانيا (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بملكية 22 ألف متر في الإسكندرية

    03:33 م الأحد 01 يوليو 2018
    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بملكية 22 ألف متر في الإسكندرية

    المهندس مصطفى مدبولي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1174 لسنة 2018، بشأن تعديل البيان الخاص بسند ملكية الأرض الكائنة بجوار نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية.

    ونصت المادة الأولى من القرار على: "يُعدل البيان الخاص بسند ملكية الأرض الكائنة بجوار نادي سموحة الرياضي بمساحة 22038.75 متر مربع بمحافظة الإسكندرية، والمنصوص عليها بالمسلسل رقم 17 بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2010 المشار إليه، ليكون بموجب العقد الموثق برقم 2699 لسنة 1997 توثيق الإسكندرية (مكتب توثيق سيدي جابر) بدلًا من العقد الموثق برقم 1395 لسنة 1949 توثيق الإسكندرية".

    كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على: "يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

    قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ملكية أرض مجاورة لنادي سموحة

    الجريدة الرسمية رئيس الوزراء الإسكندرية مصطفى مدبولي

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن التراث المعماري بالمنيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان