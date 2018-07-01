3 سنوات.. رئيس الوزراء يمد برنامج إنشاء المنطقة الاستثمارية بميت غمر

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1184 لسنة 2018، بشأن مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية المرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميت غمر.

وتضمن القرار، أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 بشأن إقامة منطقة استثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميت غمر، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار، تقرر الآتي:

المادة الأولى: "وُوفق على مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية المُرخص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2616 لسنة 2009، المشار إليه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشائها بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمدة 36 شهرًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار".

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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