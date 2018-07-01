"التعليم": بذلنا جهودا كبيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودا حثيثة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية؛ من أجل عقد الامتحانات في الموعد المقرر لها بمحافظة شمال سيناء في ظل العملية الشاملة.

ولفت حجازي، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الوزارة أعددت اسطوانات محمل عليها مناهج الصف الثالث الثانوي بشكل تفاعلي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة وتوزيعها عليهم.

وتابع: "نسقت الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة، لإرسال نخبة متميزة من المعلمين في جميع المواد الدراسية بقوافل تعليمية في المحافظات؛ لتعويض الطلاب وشرح ما فاتهم من دروس وتأهيلهم لخوض الامتحانات ومنحهم مجموعة من التسهيلات مثل السماح للطالب بتأجيل المادة إلي الدور الثاني بالدرجة الفعلية".

وانتهت امتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 3 يونيو الماضي، اليوم الأحد.