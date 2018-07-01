تكريم الحاصلة على المركز الخامس بدبلوم الصم على مستوى الجمهورية

المنوفية- مروة فاضل:

كرّم المهندس عبدالحكيم الزفزافي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، الطالبة أسماء خالد زلابية لتميزها وحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في دبلوم الصم وضعاف السمع.

جاء ذلك خلال زيارة لمنزلها رافقه محمد صحصاح، مدير إدارة أشمون التعليمية، وحصلت الطالبة أسماء خالد مصطفى، زلابية ابنة مدينة أشمون على المركز الخامس على مستوى الجمهورية والأولى على محافظة المنوفية في دبلوم الصم وضعاف السمع .

قدّم "الزفزافي" الشكر وشهادة تقدير للطالبة، وتكريمها متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية.