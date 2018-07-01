  • عاجل:مباشر.. روسيا 0 - 0 أسبانيا (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    تكريم الحاصلة على المركز الخامس بدبلوم الصم على مستوى الجمهورية

    03:14 م الأحد 01 يوليو 2018
    تكريم الحاصلة على المركز الخامس بدبلوم الصم على مستوى الجمهورية

    الحاصلة على المركز الخامس بدبلوم الصم على مستوى ال

    المنوفية- مروة فاضل:

    كرّم المهندس عبدالحكيم الزفزافي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، الطالبة أسماء خالد زلابية لتميزها وحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في دبلوم الصم وضعاف السمع.

    جاء ذلك خلال زيارة لمنزلها رافقه محمد صحصاح، مدير إدارة أشمون التعليمية، وحصلت الطالبة أسماء خالد مصطفى، زلابية ابنة مدينة أشمون على المركز الخامس على مستوى الجمهورية والأولى على محافظة المنوفية في دبلوم الصم وضعاف السمع .

    قدّم "الزفزافي" الشكر وشهادة تقدير للطالبة، وتكريمها متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية.

    عبدالحكيم الزفزافي أسماء خالد زلابية المنوفية وزارة التعليم

    الخبر التالى:

    "التعليم": بذلنا جهودا كبيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان