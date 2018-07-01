انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في محطة "مارجرجس"

كتب- أحمد نجيب:

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن قائد القطار رقم 124، بالخط الثاني للمترو، فوجئ أثناء دخوله محطة مار جرجس بمنتصف الرصيف في اتجاه حلوان، بإلقاء فتاة بنفسها أمام القطار ما أدى لصدمها ومصرعها على الفور.

وأوضحت الشركة، في بيان، الأحد، أنها أخطرت ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزي، وجرى استخراج الجثة وعودة الحركة لطبيعتها بعد تأخير 5 دقائق.

وانتقل العميد محمد الشربيني، مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة مار جرجس لمعاينة الحادث، وتبين أن الفتاة لا تحمل بطاقة أو أي مستندات تدل على هويتها، وجرى عمل محضر بالواقعة وجاري حاليا التحقيق في الحادث بمعرفة النيابة العامة.