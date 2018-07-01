  • عاجل:مباشر.. روسيا 0 - 0 أسبانيا (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في محطة "مارجرجس"

    03:12 م الأحد 01 يوليو 2018
    انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في محطة "مارجرجس"

    مترو الأنفاق - أرشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن قائد القطار رقم 124، بالخط الثاني للمترو، فوجئ أثناء دخوله محطة مار جرجس بمنتصف الرصيف في اتجاه حلوان، بإلقاء فتاة بنفسها أمام القطار ما أدى لصدمها ومصرعها على الفور.

    وأوضحت الشركة، في بيان، الأحد، أنها أخطرت ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزي، وجرى استخراج الجثة وعودة الحركة لطبيعتها بعد تأخير 5 دقائق.

    وانتقل العميد محمد الشربيني، مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة مار جرجس لمعاينة الحادث، وتبين أن الفتاة لا تحمل بطاقة أو أي مستندات تدل على هويتها، وجرى عمل محضر بالواقعة وجاري حاليا التحقيق في الحادث بمعرفة النيابة العامة.

    مترو الأنفاق محطة مارجرجس حالة إنتحار مصرع فتاة

    الخبر التالى:

    تكريم الحاصلة على المركز الخامس بدبلوم الصم على مستوى الجمهورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان