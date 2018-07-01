المترو: 50 جنيهًا غرامة لمخالفي تعليمات الدخول والخروج بمحطتي المرج

كتب- أحمد نجيب:

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطبيق غرامة قدرها 50 جنيهًا لمن يخالف تعليمات الدخول والخروج بمحطتي المرج القديمة والمؤقتة.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم الأحد، إن بدء تطبيق الغرامة يوم الثلاثاء 3 يوليو بعد غلق محطة المرج الجديدة؛ لاستكمال أعمال التطوير والازدواج بها.

وناشد "عبدالهادي"، ركاب محطات المرج بالالتزام بالتعليمات، واستخدام محطة المرج القديمة للدخول فقط، ومحطة المرج المؤقتة للخروج فقط، حتى يتسنى دخول القطارات لمحطة المرج القديمة فارغة بدون ركاب للتيسير على الركاب في ركوب القطارات، ومنع الاصطدام ببعض.

وكانت شركة المترو قررت غلق محطة المرج الجديدة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل ولمدة 5 أشهر؛ للانتهاء من ازدواج المحطة، والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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