وزير القوى العاملة: تقييم الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال أول يوليو من كل عام

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الإساءة للأطفال جريمة ترتكب في حق الإنسانية، مشيرًا إلى أن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 - 2025، تعد آلية لتنفيذ الهدف بإنقاذ الأطفال على أرض الواقع.

وأضاف "سعفان"، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 - 2025، أن تلك الخطة تحتوي على العديد من الأهداف، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية لتحقيقها، لافتًا إلى جعل بداية يوليو من كل عام، مرحلة لتقييم الحملة، وما تم إنجازه في كل عام لمعالجة أي قصور أو سلبيات أثناء التنفيذ.

وتابع: "هناك استغلال للفقر، لذا هناك مسؤولية أخلاقية على أصحاب الأعمال، فصاحب العمل الذي يُشغل الطفل يبحث على الاستفادة، وهو ما يجب تجريمه من الاتحاد المهني، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات، بوجود عقاب رادع لكل صاحب عمل يعمل على استغلال الأطفال".

ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن الخطة تهدف إلى الارتقاء بالأسرة المصرية الفقيرة، من أجل توفير دخل كافٍ يحميها من تشغيل أطفالها، قائلًا: "سأحاسب أي قصور من وزارة القوى العاملة وأي مديرية من مديرياتها، ونحن نحتاج إلى أن نسرع ونحقق على أرض الواقع نتائج إيجابية لحماية الأطفال من هذه الجريمة".

وتعهد "سعفان"، بمتابعة نتائج الخطة كل 3 أشهر، للعمل على إزالة أي معوقات ستقف أمام القائمين على الخطة، مردفًا أن منظمة العمل الدولية من أكثر الجهات التي تلمس أن الوزارة حريصة على الوقت، وإنجاز أكبر ما يمكن إنجازه في أقل وقت ممكن.