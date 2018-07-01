رئيس قطاع المعاهد يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية تنتهي اليوم الأحد، بعد أن استمرت أكثر من 30 يوما.

وأضاف عباس في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تبدأ بعد غد الثلاثاء، في سبع مراكز على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر لمدة من 7 إلى عشرة أيام على الأكثر.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن أنه سيتم إرسال النتائج لاعتمادها من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مشيرا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية أحد أيام 15 أو 16 أو 17 يوليو الجاري.

ونوه صالح عباس، إلى أن الامتحانات لم تشهد أي شكاوى من قبل الطلاب أو المناطق الأزهرية، ومرت بهدوء تام، ولم تحدث أي مشكلات تؤثر على سيرها، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام الماضية.