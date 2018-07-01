رئيس "محلية النواب" لمصراوي: المحافظون يؤدون اليمين الدستورية غدًا

كتبت- هند الشامي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن يؤدي المحافظون الجدد، اليمين الدستورية، غدًا الاثنين.

وأضاف في السجيني، لمصراوي، الأحد، أن هذا الموعد، الفرصة الأخيرة قبل حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للبرلمان؛ لإلقاء بيان الحكومة المنتظر.

وتابع السجيني: "أنه ليس من المفترض أن تعرض الحكومة برنامجها دون أن تكتمل أركان السلطة التنفيذية".

وبشان موعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الذي كان من المفترض انتهاؤه أمس طبقا للائحة قال السجيني، إنه من المنتظر أن ينتهي دور الانعقاد منتصف الشهر الجاري أو آخره كحد أقصى ليكون البرلمان منح الحكومة الثقة.

وطبقا للائحة النواب يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.