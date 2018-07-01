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    بتكلفة 5 ملايين جنيه.. برلماني: إنشاء أول سوق حضاري بالمعصرة

    12:47 م الأحد 01 يوليو 2018
    بتكلفة 5 ملايين جنيه.. برلماني: إنشاء أول سوق حضاري بالمعصرة

    النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب

    كتب- محمد نصار:

    قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن الفترة المقبلة ستشهد مشروع إنشاء أول سوق حضاري بأرض العمدة بمركز المعصرة، باعتمادات مالية تقدر بـ5 ملايين جنيه بتمويل من صندوق العشوائيات بوزارة الإسكان.

    وقال نصر الدين، في بيان، اليوم الأحد، إنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات الفعلية اللازمة للبدء في التنفيذ.

    وأضاف عضو مجلس النواب: "المشروع يمثل بداية لاستكمال المشروعات الهامة لمنطقة المعصرة، كمنطقة جديدة تسعى الدولة لتعميرها".​

    سوق حضاري مجلس النواب وزارة الإسكان صندوق العشوائيات

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