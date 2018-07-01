فرحتان لطلاب الثانوية العامة بعد امتحانات "الجيولوجيا والاستاتيكا الفلسفة"

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحانات: الجيولوجيا، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق، اليوم الأحد، لينهوا ماراثون العام الدراسي 2017/2018.

وأبدى طلاب لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، سعادتهم لسهولة الامتحانات الثلاثة.

وقال طلاب شعبة الرياضيات إن امتحان الاستاتيكا "الرياضيات التطبيقية" جاء سهلا، ولم يكن به سوى سؤال واحد للطالب المتميز، لافتين إلى أنه أفضل كثيرا من امتحان الديناميكا الذي أدوه من قبل.

ولفت طلاب شعبة العلوم إلا أن امتحان الجيولوجيا جاء خاليا من الرسومات والمسائل، وبالتالي كان سهلا، فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان الفلسفة المنطق.

وأنهى طلاب الثانوية العامة، ماراثون الامتحانات التي بدأت بتاريخ 3 يونيو الماضي، اليوم الأحد.

وأدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا بإجمالي عدد 239 ألفا و704 طلاب وطالبات، فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الاستاتيكا بإجمالي عدد 108 آلاف و838 طالبا وطالبة، ويؤدي طلابةالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 248 ألفا و513 طالبا وطالبة.

وبدأت الامتحانات في تمام التاسعة صباحا، بـ1777 لجنة سبر على مستوى الجمهورية، ويستمر امتحان الاستاتيكا حتى الحادية عشرة، بينما ينتهي امتحاني الجيولوجيا والفلسفة في الثانية عشرة.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم، وإلقاء البيان الختامي لامتحانات الثانوية العامة للعام 2017-2018.