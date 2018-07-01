%95 للطب و80% للهندسة.. "التعليم العالي" تعلن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي المقبل، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة، على أن يكون التنسيق عبر ثلاث مراحل تعلنها الوزارة تباعًا، طبقا للحد الأدنى للمجموع، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكشفت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، عن قواعد نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية:

الجامعات الخاصة والأهلية:

التنسيق:

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على شهادتي الثانوية العامة والثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والمقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2018- 2019 على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي:

الطب البشرى 95%، طب أسنان وعلاج طبيعي 90 %، الصيدلة 89.5 %، كلية الهندسة 80%، كليات (الفنون التطبيقة، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية 70%، كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، واللغات والترجمة، والإعلام 60 %، وباقي الكليات 55%.

تنسيق الثانوية الأزهرية:

قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام التخرج، وحدد المجلس الأعلى للجامعات لهم كليات محددة، ويتقدم الطالب لمكتب التنسيق باستمارة نجاحه، وشراء الملف الخاص به، والمتضمن الرقم السري لتسجيل رغباته على موقع التنسيق، وبعد إعلان النتيجة يدخل الطالب مرة أخرى لطبع بطاقة ترشيحه.

تحويل طلاب الثانوية الأزهرية الحديثة بعد ترشيحهم:

لا يجوز تحويل طلاب الثانوية الأزهرية الحديثة من خلال مكتب التنسيق؛ لضمان تكافؤ الفرص.