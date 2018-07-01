"8 معلومات وكليات جديدة".. "التعليم العالي" تعلن قواعد التنسيق بالجامعات

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي المقبل، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة، على أن يكون التنسيق عبر ثلاث مراحل تعلنها الوزارة تباعًا، طبقا للحد الأدنى للمجموع، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ttps://tansik.egypt.gov.eg/application/

وطبقًا لبيان وزارة التعليم العالي، ننشر أبرز المعلومات التي تهم طلاب الثانوية العامة.

نظام القبول:

مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، بالمدينة الجامعية للطلاب في جامعة القاهرة.

القواعد:

التنسيق على 3 مراحل، تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ72 ساعة، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها.

معرفة الكلية المرشح لها:

بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب.

كليات جديدة انضمت لتنسيق هذا العام:

كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف، كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، كلية الحقوق جامعة بورسعيد، كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى الكليات والمعاهد الجديدة التي ستحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها قبل بدء التنسيق.

تحويلات تقليل الاغتراب:

عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، يبدأ فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يبدأ فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.

قواعد التوزيع الجغرافي:

توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات في عدة مجموعات كالتالي:

- يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة "أ"، قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة "ب"، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع في المجموعة "ب" قبل البدء في اختيار كليات من القطاع ذاته في المجموعة "ج".

- تعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، يضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات.

الحافز الرياضي:

ترسل الوزارات المختصة أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ لكي ترسلها وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها إلى مكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.

عدد الطلاب الأوائل الذين يجري إعفاؤهم من التوزيع الجغرافي:

استثناء 900 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة المصرية "300 علمي علوم، و300 علمي رياضة، و300 أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، بالإضافة إلى إعفائهم، من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حال حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية.

نسبة الطلاب المقبولين بنظام الانتساب الموجه:

نسبة 35% على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات، يجري قبولهم كطلاب منتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق هذا النظام.