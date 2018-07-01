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    وزير القوى العاملة: "30 يونيو" أنقذت مصر من ظلام دامس

    11:58 ص الأحد 01 يوليو 2018
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    كتبت- مروة شوقي:

    هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الشعب المصري، والقوات المسلحة، بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، لدورهم في حماية مقدرات الوطن.

    وقال سعفان، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025، اليوم الأحد، إن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من ظلام دامس، وكانت دافعًا لانطلاق جميع القدرات داخل الشعب المصري، بكل مؤسساته للعمل من أجل مصلحة الوطن.

    وأضاف: "أتمنى أن يظل الشعب المصري يعمل من أجل الحفاظ على الصورة الجميلة لمصر، والسعي لذلك ببذل الجهد".

    وزارة القوى العاملة القوات المسلحة ذكرى 30 يونيو محمد سعفان

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