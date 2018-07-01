رئيس "كهرباء شمال القاهرة": 166 ألف طلب تركيب عدادات "كودية" في 4 سنوات

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه منذ يونيو 2014، وحتى 26 يونيو 2018، تلقت الشركة 166 ألف و177 طلبًا لتركيب عدادات مسبوقة الدفع للمباني المخالفة وسرقة التيار، بمختلف القطاعات والهندسات التابعة للشركة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوصلات 459 ألف و647 وصلة.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحاته لمصراوي، الأحد، أن إجمالي عدد الطلبات التي جرى تسديدها 193 ألفًا و827، بإجمالي قيمة نحو 671 مليون و389 ألفًا و819 جنيهًا.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات التي جرى تنفيذها 143 ألف و933 طلبًا، موضحا وقف تلقي طلبات تركيب العدادات مسبقة الدفع "الكوردية" للمباني المخالفة وسارقي التيار بناءً على قرار مجلس الوزراء وانتهاء المهلة المحددة منه.