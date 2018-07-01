وزير الري يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة استعدادًا لزيارة الرئيس

أسيوط _ أسامة صديق:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، لتفقد مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية على النيل للوقوف على الاستعدادات النهائية؛ لافتتاح وتشغيل القنطرة التي تجاوز قيمتها 6.5 مليار جنيه، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء المقبل.

يرافقه في الزيارة كل من كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استقبل الوزير والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر الاستعدادات لزيارة الرئيس السيسي لافتتاح القناطر.