  • عاجل: "8 معلومات وكليات جديدة".. "التعليم العالي" تعلن قواعد التنسيق بالجامعات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    وزير الري يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة استعدادًا لزيارة الرئيس

    11:37 ص الأحد 01 يوليو 2018
    وزير الري يصل أسيوط لتفقد القناطر الجديدة استعدادًا لزيارة الرئيس

    الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

    أسيوط _ أسامة صديق:

    وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، لتفقد مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية على النيل للوقوف على الاستعدادات النهائية؛ لافتتاح وتشغيل القنطرة التي تجاوز قيمتها 6.5 مليار جنيه، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء المقبل.

    يرافقه في الزيارة كل من كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استقبل الوزير والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر الاستعدادات لزيارة الرئيس السيسي لافتتاح القناطر.

    محمد عبدالعاطي وزير الري أسيوط السيسي القوات المسلحة ياسر الدسوقي

    الخبر التالى:

    رئيس "كهرباء شمال القاهرة": 166 ألف طلب تركيب عدادات "كودية" في 4 سنوات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان