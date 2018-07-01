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"الإسكان" تعلن موعد تسليم قطع أراضي المقابر بمدينة قنا الجديدة

10:53 ص الأحد 01 يوليو 2018
"الإسكان" تعلن موعد تسليم قطع أراضي المقابر بمدينة قنا الجديدة

المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن جهاز مدينة قنا الجديدة يبدأ من غد الاثنين 2 يوليو، وحتى يوم الخميس 2 أغسطس، تسليم قطع أراضي المقابر، السابق حجزها بالقرعة العلنية التي أجريت بتاريخ 12 مايو 2018.

وأضاف السباعي، في بيان، اليوم الأحد، أنه يجري تسليم قطع مقابر المسيحيين بمنطقة (1)، من 1 : 5، بلوك 1، ومن 1 : 13، بلوك 2، ومن 1 : 8، بلوك 3، يوم الاثنين 2 يوليو، وسيجري تسليم قطع مقابر المسلمين بمنطقة (1)، من 1 : 16، بلوك 1، يوم الثلاثاء 3 يوليو، والقطع من 1 : 31، بلوك 2، يوم الأربعاء 4 يوليو، والقطع من 1 : 33، بلوك 3، يوم الخميس 5 يوليو، والقطع من 1 : 34، بلوك 4، يوم الأحد 8 يوليو.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: "سيجري تسليم القطع من 1 : 36، بلوك 5، يوم الاثنين 9 يوليو، والقطع من 1 : 36، بلوك 6، يوم الثلاثاء 10 يوليو، والقطع من 1 : 38، بلوك 7، يوم الأربعاء 11يوليو، والقطع من 1 : 40، بلوك 8، يوم الخميس 12 يوليو، والقطع من 1 : 40، بلوك 9، يوم الأحد 15يوليو، والقطع من 1 : 42، بلوك 10، يوم الإثنين 16 يوليو".

وأضاف: "سيجري تسليم القطع من 1 : 44، بلوك 11، يوم الثلاثاء 17 يوليو، والقطع من 1 : 44، بلوك 12، يوم الأربعاء 18 يوليو، والقطع من 1 : 46، بلوك 13، يوم الخميس 19 يوليو، والقطع من 1 : 47، بلوك 14، يوم الأحد 22 يوليو، والقطع من 1 : 48، بلوك 15، يوم الثلاثاء 24 يوليو، والقطع من 1 : 50، بلوك 16، يوم الأربعاء 25 يوليو، والقطع من 1 : 12، بلوك 17، يوم الخميس 26 يوليو، والقطع من 1 : 26، بلوك 18، يوم الأحد 29يوليو، والقطع من 1 : 39، بلوك 19، يوم الاثنين 30 يوليو، والقطع من 1 : 10، بلوك 20، يوم الثلاثاء 31 يوليو، وتم تخصيص يومي أول يومين من شهر أغسطس لمن تخلف عن الاستلام".

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