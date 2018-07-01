وزير الزراعة يهنئ "الوطنية للثروة السمكية" بالاعتماد الدولي لبركة غليون

كتب- أحمد مسعد:

هنأ الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية؛ بمناسبة اعتماد معاملها من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، ما يعد أمرًا مبشرًا لفتح آفاق أوسع لتصدير الأسماك ومنتجاتها إلى الخارج.

وأوضح وزير الزراعة، في بيان، الأحد، استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاسيما الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بما يأتي في صالح الوطن والمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.

واعتبرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والداجنة، أن حصول معمل مركز أبحاث التطوير التابع للشركة الوطنية في غليون، على هذا الاعتماد في ذلك الوقت يعد بشرة خير وهدية لأبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة والمصريين جميعًا في ذكرى 30 يونيو، لافتة إلى أن المعمل جرى تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية أيزو 17025، بالتزامن مع نجاح مصنع تجهيز وتعبئة الأسماك في التسجيل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية كإحدى المنشآت المتوافقة مع متطلبات ومعايير تصدير المنتج السمكي للخارج.