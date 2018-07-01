وزير الري ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان "قناطر أسيوط الجديدة"

كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بصحبة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، اليوم الأحد، مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على النيل بمحافظة أسيوط؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، الأربعاء المقبل، وتشغيلها.

وتبلغ تكلفة القنطرة 6.5 مليار جنيه، تخدم مليون وستمائة وخمسين ألف فدان في 5 محافظات، هي، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، أي بما يعادل نحو 20%، من المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، في بيان، اليوم، إن المشروع يتألف من مفيض لإمرار التصرفات المائية اللازمة بعدد 5 فتحات عرض الواحدة 17 مترًا، وهويسين ملتحيين من الدرجة الأولى لإمرار الملاحة النهرية بعرض 17 مترًا وطول 156 مترًا بغاطس ملاحي لا يقل عن 3 أمتار، يسمح بمرور جميع الوحدات الملاحية طوال العام ضمن خطة الدولة لتطوير الملاحة النهرية من أسوان حتى البحر المتوسط.