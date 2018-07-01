اليوم..انتهاء ماراثون الثانوية العامة ب:" الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة

كتبت-ياسمين محمد:

ينهي طلاب الثانوية العامة، ماراثون الامتحانات التي بدأت بتاريخ 3 يونيو الماضي، اليوم الأحد.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا بإجمالي عدد 239 ألفا و 704 طالبا وطالبة، فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الاستاتيكا بإجمالي عدد 108 ألفا و838 طالبا وطالبة، ويؤدي طلابةالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 248 ألفا و 513 طالبا وطالبة.

وفتحت لجان سير الامتحانات البالغ عددها 1777 لجنة، أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع صباحا؛ ليتسنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب و استخراج الأجهزة الإلكترونية بحوزتهم.

وبدأت الامتحانات في تمام التاسعة صباحا، ويستمر امتحان الاستاتيكا حتى الحادية عشرة، بينما ينتهي امتحاني الجيولوجيا والفلسفة في الثانية عشرة.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف؛ لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم، وإلقاء البيان الختامي لامتحانات الثانوية العامة للعام 2017/ 2018.