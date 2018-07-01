وزيرة الصحة: تشكيل فرق طبية لمناظرة حالات حادثي سوهاج والبحر الأحمر

كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، للتنسيق مع فريق طبي على أعلى مستوى مكون من أساتذة جراحة المخ والأعصاب، والعظام، مشيرة أنه على الفور استجاب وقام بالتنسيق مع الدكتور احمد صبحي استاذ جراحة التجميل، ومدير مستشفيات جامعة القاهرة، حيث تم إرسال الفريق الطبي إلى مستشفيات الغردقة العام، ورأس غارب المركزي، وذلك لمناظرة حالات الحادث الذي وقع يوم السبت.

كما وجهت وزيرة الصحة بتشكيل فريق طبي من مستشفى الجونة لمناظرة الحالات، وقالت "إذا احتجنا إلى نقل الحالات إلى هناك، سيتم نقلها على نفقة وزارة الصحة" وذلك في إطار التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

جاء ذلك على خلفية إنقلاب أتوبيس رحلات عصر السبت على طريق بني سويف - الزعفرانة، بمحافظة البحر الاحمر، مما أدى إلى وفاة 3 مواطنين واصابة 23 أخرين.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، تواصلت مع الدكتور مصطفى عبدالخالق، عميد كلية طب سوهاج، وعلى الفور قام هو على رأس فريق طبي مكون من أساتذة الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، والعظام، والتجميل، بالإضافة إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، و مديري المستشفيات الحالي والسابق ومدير استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي، وذلك لمناظرة الحالات.

يأتي ذلك بعد تصادم "ميكروباص" بسيارة ملاكي بطريق سوهاج - دار السلام (مركز أخميم) محافظة سوهاج، أدى إلى وفاة 4 مواطنين واصابة 11 أخرين.

وأضاف "مجاهد" أن الفريق الطبي يقدم العلاج ل 9 حالات بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، بينما باقي الحالات إحداهما مصابة بكسر في فقرات العمود الفقري، والاخرى بنزيف داخلي بالبطن، والذي استدعى نقلهم فورا إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، ويخضعوا للعلاج والملاحظة.

وفي النهاية أثنت وزيرة الصحة على أداء قيادات وزارة الصحة، والفريق الطبي والعاملين بمستشفيات الوزارة من أطباء وفنيين وتمريض، وتوجهت لهم بخالص الشكر والعرفان مشيرة انهم ليس بجديد عليهم المثابرة ومواصلة الليل بالنهار، لتقديم خدمة طبية لائقة للمريض المصري.