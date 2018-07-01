غدًا.. وزيرة السياحة تفتتح مؤتمر مؤسسة "أيسيك" العالمية بحضور شباب من 120 دولة

كتب- محمد قاسم:

تعقد مؤسسة الشباب العالمية ""أيسيك –AIESEC"، دورتها الـ70 للملتقى العالمي السنوي- Annual International Congress للمؤسسة غداً الإثنين والتي تستمر لمدة أسبوع بمدينة الغردقة تحت رعاية رئيس الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، المؤتمر الذي يجمع أكثر من 700 شاب من أكثر من 120 دولة حول العالم للاحتفاء بقيادة الشباب، والتنوع الثقافي.

وقال عبد الرحمن أيمن رئيس مؤسسة أيسيك العالمية، إن الملتقى تستضيفه مصر للمرة الثانية، ويناقش أربع موضوعات رئيسية تؤثر على عالم اليوم وهي: الاستدامة، ريادة الأعمال، التنوع، وتوظيف الشباب.

وأشار إلى أنه الملتقى فرصة لاجتماع مجالس إدارات وممثلي أيسيك من مختلف دول العالم لمراجعة الشؤون التنظيمية ووضع الاستراتيجيات والأهداف الجديدة للسنوات القادمة للمؤسسة، لتصل لأهدفها لتصبح حركة القيادة الشبابية بحلول عام 2020، حيث يخضعون لورش عمل لبناء القدرات من أجل تطوير مهاراتهم القيادية والناعمة.

وأضاف: "نحن فخورون للغاية باستضافة الملتقى السبعين في مصر، وأنه يساهم في ترويج مصر كمنصة فعالة في مجالات الاستثمار ومجالات التواصل بين قادة الأعمال والشركات الناشئة والباحثين عن عمل".

وتابع: "نتطلع لاستعراض الثقافة المصرية الغنية والضيافة المصرية المميزة أمام الحضور من مختلف دول العالم، بهدف الاحتفاء بثقافات مختلفة من حول العالم".



وأشار إلى أن كل دولة بعرض ثقافتها من خلال عرض الزي التقليدي، المأكولات، الموسيقي والثقافة الشعبية، إلى جانب نشر الوعي بأهم التحديات والقضايا التى تواجه كل دولة.

ولفت إلى أنه في غضون ثلاث سنوات فقط، تمكنت أيسيك من التوسع داخل ١٨ مدينة فى مصر، وعملت المؤسسة مع أكثر من ٣٥٠ مدرسة ومركز تعليمي وتدريبي فى جميع أنحاء الجمهورية لتدريب الطلاب.