عمر وطني: الشعب عزل الإخوان من السلطة بصورة أبهرت العالم

القاهرة- مصراوي:

توجه النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال وطني في بيان له، أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسوا أبدًا الموقف التاريخى والبطولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وانحيازه غير المسبوق لإرادة الشعب المصرى في ثورة 30 يونيو عندما قرروا عزل جماعة الإخوان الإرهابية من السلطة بصورة حضارية أبهرت العالم كله في جميع ميادين المدن المصرية بما يفوق الثلاثين مليونًا، في أكبر مظاهرة بشرية في تاريخ العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة قام بها المصريون ليس فقط من أجل مصر بل من أجل كل دول الإقليم التى عانت من أخطار الجماعة الإرهابية التى أرادت أن تحول المنطقة إلى ساحة من الدمار والإرهاب.