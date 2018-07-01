الصحة: توريد 4.2 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن توريد 4 مليون و283 ألف جرعة من لقاحات شلل الأطفال، كمنحة من منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" في تصريحات اليوم، إنه وصل من هذه الدفعة 2 مليون 283 جرعة، فيما ستصل باقي الدفعة خلال أسبوع.

وأوضح أنه بوصول هذه المنحة أصبح رصيد لقاحات شلل الأطفال يكفي لمدة عام ونصف.