الصحة: توريد 4.2 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال
06:00 ص الأحد 01 يوليو 2018
كتب - أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن توريد 4 مليون و283 ألف جرعة من لقاحات شلل الأطفال، كمنحة من منظمة الصحة العالمية.
وقال "مجاهد" في تصريحات اليوم، إنه وصل من هذه الدفعة 2 مليون 283 جرعة، فيما ستصل باقي الدفعة خلال أسبوع.
وأوضح أنه بوصول هذه المنحة أصبح رصيد لقاحات شلل الأطفال يكفي لمدة عام ونصف.
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