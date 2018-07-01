الأنبا مرقس: اجتماع لرؤساء المجالس الإكليريكية مع البابا بعد عودته من إيطاليا

كتب- إسلام ضيف:

قال الأنبا مرقس أسقف كنائس شبرا الخيمة، ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بالوجه البحري والإسكندرية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية سيجتمع مع رؤساء المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية عقب عودته من رحلته لمدينة باري الإيطالية للمشاركة مع رؤساء الكنائس حول العالم في يوم للصلاة من أجل الأوضاع بالشرق الأوسط.

وأضاف مرقس في تصريحات لمصراوي: "البابا تواضروس من المقرر أن يعطي لرؤساء المجالس الجدد الإرشادات والتوجيهات التي من المقرر العمل بها".

وأكد مرقس على تشكيل 6 مجالس إكليريكية بدلًا من واحد فقط في الماضي "يساعد على تركيز أكثر في الحالات التي يفحصها، ويساعد على سرعة الإنجاز".

وأشار رئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بالوجه البحري والإسكندرية إلى أن البابا رغب في وجود تركيز أكثر على دراسة المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية "عشان تتحل بسرعة أكبر، بدلًا من مجلس واحد فقط كان يتولاه الأنبا بولا".

كانت مصادر قالت لمصراوي إن البابا تواضروس الثاني اعتمد التشكيل الجديد للمجلس الإكليريكي، بعد تقسيمه إلى 6 مجالس، موزعة حول العالم.

وأضافت المصادر في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي قد تولى مسئولية المجلس الإكليركي بالقاهرة والجيزة وإفريقيا، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن تولى المجلس بالصعيد، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة تولى المجلس بالوجه البحري والإسكندرية.

تابعت المصادر: "والأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم تولى المجلس بأستراليا وآسيا، والأنبا جيوفاني تولى المجلس بأوروبا، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميرلاند للمجلس بأمريكا الشمالية".



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