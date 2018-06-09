  • عاجل:مباشر.. مران المنتخب الأخير.. وحراسة مشددة حول صلاح (اضغط للتفاصيل)
    • 1339193 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    "مستقبل وطن": إفطار الأيتام وأطفال السرطان ضمن استراتيجية المشاركة المجتمعية

    11:14 م السبت 09 يونيو 2018
    "مستقبل وطن": إفطار الأيتام وأطفال السرطان ضمن استراتيجية المشاركة المجتمعية

    حفل افطار حزب مستقبل وطن

    كتب- محمد نصار:

    قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن تنظيم حفل إفطار للأطفال الأيتام ومرضى السرطان يعزز توجه الحزب نحو المشاركة المجتمعية.

    وأضاف هلال، لمصراوي، اليوم السبت، أن خطة مستقبل وطن تعتمد في الفترة المقبلة على التواصل المباشر مع الشارع.

    ونظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، حفل إفطار لعدد من الأطفال الأيتام وأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ بحضور عدد من قيادات الحزب.

    حزب مستقبل وطن حفل إفطار الأطفال الأيتام مرضى السرطان

    الخبر التالى:

    الجلاد يكشف السبب وراء كتابه مقال "أنا صرصار"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان