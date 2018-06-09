"مستقبل وطن": إفطار الأيتام وأطفال السرطان ضمن استراتيجية المشاركة المجتمعية

كتب- محمد نصار:

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن تنظيم حفل إفطار للأطفال الأيتام ومرضى السرطان يعزز توجه الحزب نحو المشاركة المجتمعية.

وأضاف هلال، لمصراوي، اليوم السبت، أن خطة مستقبل وطن تعتمد في الفترة المقبلة على التواصل المباشر مع الشارع.

ونظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، حفل إفطار لعدد من الأطفال الأيتام وأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ بحضور عدد من قيادات الحزب.