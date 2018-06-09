رئيس وزراء إثيوبيا يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤلين.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى للقاهرة منذ توليه الحكم في إثيوبيا في مطلع أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاثيوبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين، فضلا عن تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.