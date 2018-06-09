"الجلاد" في ضيافة "شيخ الحارة": 100 دقيقة بين "الصحافة والعائلة والأسرار"

القاهرة - مصراوي:

حلَّ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على مدار حلقتين متتاليتين يومي الجمعة والسبت.

وقال الجلاد إن العمل بالصحافة أهم شيء في حياته، بجانب أبنائه الأربعة.

وتحدث رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، على مدار حلقتين، حول أسباب خلافه مع الكاتب الصحفي مفيد فوزي، وتفاصيل إجراء أول حوار صحفي مع الفنانة فاتن حمامة بعد اختفائها عن الصحافة لـ8 سنوات.

كما أوضح "الجلاد" حقيقة سفره إلى قطر، ومغامرة توصيل محمود بدر مؤسس حركة تمرد لاجتماع عزل مرسي.

ويستعرض "مصراوي" تصريحات "الجلاد" في البرنامج:

مجدي الجلاد: فاتن حمامة فتاة أحلامي.. ولا تزال

مجدي الجلاد: "أنا صحفي عايش على مرتبي.. وساويرس مؤمن بإمكانياتي"

مجدي الجلاد: "لست معارضاً أو منافقاً.. والصحافة وأولادي أهم حاجتين في حياتي"

الجلاد: "أنا أول واحد في الإعلام التليفزيوني نزل الشارع وكان قريب من الناس"

مجدي الجلاد: "اللي هيتهمني في ذمتي المالية بدون دليل هحبسه"

الجلاد يكشف تفاصيل لقاءه مع الفقي بعد مقال عن مبارك: "ساويرس انفجر كالإعصار"

مجدي الجلاد يوضح حقيقة سفره إلى قطر

مجدي الجلاد يكشف تفاصيل خلافه مع مفيد فوزي بسبب فاتن حمامة

"الجلاد" يحكي مغامرة توصيل محمود بدر لاجتماع عزل مرسي

الجلاد: مبارك لم يكن شيطانًا و"أنا رئيس جمهورية الهجوم عليه"

الجلاد: تحديت جمال مبارك.. و"مرسي" مكانه الطبيعي في السجن

مجدي الجلاد: "عكاشة" لم يفهم اللعبة.. وأيمن نور انتهازي