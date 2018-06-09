  • عاجل:​39 مصابًا في انفجار عدة مصانع بالإسكندرية.. والصحة تكشف السبب (اضغط للتفاصيل)
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    الصحة تكشف سبب الانفجار الهائل بالإسكندرية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 39

    09:06 م السبت 09 يونيو 2018
    الصحة تكشف سبب الانفجار الهائل بالإسكندرية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 39

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة، أن الانفجار الهائل الذي وقع بعدة مصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، جاء نتيجة لانفجار إسطوانات الفريون بمصانع الألومنيوم لتصنيع الثلاجات.

    وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين في الانفجار ارتفع إلى 39 شخصًا.

    وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، مساء السبت، أنه تم إسعاف 33 شخصًا في موقع الحادث، بينما جرى نقل 6 آخرين إلى مستشفى برج العرب المركزي.

    وأوضح أن الإصابات "بسيطة ومستقرة"، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.

    انفجار الاسكندرية انفجار مصنع برج العرب المنطقة الصناعية

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