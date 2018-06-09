  • عاجل:​39 مصابًا في انفجار عدة مصانع بالإسكندرية.. والصحة تكشف السبب (اضغط للتفاصيل)
    • 1339189 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    ​33 مصابًا في انفجار عدة مصانع بالإسكندرية.. والصحة: حالتهم "مستقرة"

    08:50 م السبت 09 يونيو 2018
    ​33 مصابًا في انفجار عدة مصانع بالإسكندرية.. والصحة: حالتهم "مستقرة"

    ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بعدة مصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، إلى 33 شخصًا.

    وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، مساء السبت، أنه تم إسعاف 27 شخصًا في موقع الحادث، بينما جرى نقل 6 آخرين إلى مستشفى برج العرب المركزي.

    وأوضح أن الإصابات "بسيطة ومستقرة"، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.

    خالد مجاهد انفجار الإسكندرية المنطقة الصناعية وزارة الصحة انفجار مصانع بالإسكندرية

    الخبر التالى:

    "الجلاد" يحكي مغامرة توصيل محمود بدر لاجتماع عزل مرسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان