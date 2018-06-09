​33 مصابًا في انفجار عدة مصانع بالإسكندرية.. والصحة: حالتهم "مستقرة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بعدة مصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، إلى 33 شخصًا.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، مساء السبت، أنه تم إسعاف 27 شخصًا في موقع الحادث، بينما جرى نقل 6 آخرين إلى مستشفى برج العرب المركزي.

وأوضح أن الإصابات "بسيطة ومستقرة"، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.