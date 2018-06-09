"مصر للطيران": تسيير 19 رحلة إضافية الأسبوع الجاري لمؤازرة المنتخب في روسيا

كتب - طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، تكثيف رحلاتها المتجهة إلى المدن الروسية، لنقل المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب القومي في المونديال بروسيا.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة قررت تسيير 19 رحلة خاصة إضافية اعتبارًا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، والذي يشهد كثافة في عدد الرحلات بإقلاع 10 رحلات لنقل ما يقرب من 3500 مشجع لحضور مباراة مصر مع أوروجواي والمباريات الأخرى.

وأضاف "مسلم"، في بيان اليوم السبت، أن جميع الرحلات الإضافية المخصصة لنقل المشجعين تصل جميعها إلى مطارات المدن المقام بها مباريات كأس العالم، وهي مطارات يكاترينبورغ الدولي، وسان بطرسبرج، وفولجوجراد الدولي.

وتابع رئيس شركة مصر للطيران، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين كون مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع والمنتخب المصري باستخدام أحدث طائرات الشركة، التي تتمتع بأعلى مستويات الراحة والرفاهية، لافتًا إلى أن هذه الرحلات تم تسييرها بخلاف الرحلات المنتظمة إلى مطار دوموديدوفو بموسكو، و3 رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس.