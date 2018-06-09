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    الصحة: ارتفاع عدد مصابي انفجار مصانع الإسكندرية إلى 19 شخصًا

    08:44 م السبت 09 يونيو 2018
    الصحة: ارتفاع عدد مصابي انفجار مصانع الإسكندرية إلى 19 شخصًا

    ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بعدة مصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، إلى 19 شخصًا.

    وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، مساء السبت، أنه تم إسعاف 13 شخصًا في موقع الحادث، بينما جرى نقل 6 آخرين إلى مستشفى برج العرب المركزي.

    ولفت إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.​​

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