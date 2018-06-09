الصحة: 6 مصابين حتى الآن في انفجار بعدة مصانع بالإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إصابة 6 أشخاص في انفجار بعدة مصانع لتصنيع الثلاجات بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات صحفية، أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

ولفت إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.​