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    الصحة: 6 مصابين حتى الآن في انفجار بعدة مصانع بالإسكندرية

    08:41 م السبت 09 يونيو 2018
    الصحة: 6 مصابين حتى الآن في انفجار بعدة مصانع بالإسكندرية

    ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إصابة 6 أشخاص في انفجار بعدة مصانع لتصنيع الثلاجات بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

    وأوضح "مجاهد" في تصريحات صحفية، أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

    ولفت إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاستقبال المصابين.​

    خالد مجاهد انفجار لمنطقة الصناعية مصانع تصنيع الثلاجات الإسكندرية

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