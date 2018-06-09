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بحضور رئيس الحزب.. بدء حفل إفطار "مستقبل وطن" لأطفال مستشفى 57357

07:24 م السبت 09 يونيو 2018
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كتب- محمد نصار:
بدأ حفل الإفطار الدي ينظمه حزب مستقبل وطن لأطفال مستشفى 57357، منذ قليل، في أحد فنادق الهرم.

وحضر حفل الإفطار، عدد من قيادات الحزب على رأسهم أشرف رشاد، رئيس الحزب.

ومن المقرر تكريم المشاركين في حفل الإفطار، والذي يشارك فيه 150 من أطفال مستشفى 57357 وعدد من الأطفال الأيتام.

حفل إفطار مستقبل وطن اطفال مستشفى 57357

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