بحضور رئيس الحزب.. بدء حفل إفطار "مستقبل وطن" لأطفال مستشفى 57357

"محلب" يوجه بافتتاح نفق النهضة في محيط جامعة القاهرة أكتوبر المقبل

كتب- محمد نصار:

بدأ حفل الإفطار الدي ينظمه حزب مستقبل وطن لأطفال مستشفى 57357، منذ قليل، في أحد فنادق الهرم.

وحضر حفل الإفطار، عدد من قيادات الحزب على رأسهم أشرف رشاد، رئيس الحزب.

ومن المقرر تكريم المشاركين في حفل الإفطار، والذي يشارك فيه 150 من أطفال مستشفى 57357 وعدد من الأطفال الأيتام.