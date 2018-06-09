"محلب" يوجه بافتتاح نفق النهضة في محيط جامعة القاهرة أكتوبر المقبل

كتب- إسلام ضيف:

تفقد المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء أمير السيد، مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، واللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم السبت، مشروع نفق النهضة بمحيط جامعة القاهرة.

وقال محافظ الجيزة، في تصريحات اليوم، إن الزيارة تهدف لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع الذي يستهدف حل المشاكل المرورية بالمنطقة، لافتًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب وجه خلال الزيارة، أن يتم الافتتاح الجزئي للمشروع 30 يونيو الجاري، في المسافة من الفورسيزون وحتى السفارة السعودية بمسافة 550م، وأن يتم الافتتاح الكامل للمشروع أكتوبر المقبل بالتزامن مع بدء العام الجامعي.

وأضاف المحافظ، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتعدى 400 مليون جنيه ساهمت المحافظة فيه بــ100 مليون جنيه.​