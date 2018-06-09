وزير الأوقاف: خطة طموحة لرفع كفاءة عاملي الهيئة عقب عيد الفطر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مال الوقف مال أناس صالحين طاهرين آثروا ما عند الله على أنفسهم وعلى أبنائهم وذويهم، والله عز وجل هو كفيل هذا المال وحافظه، فمن اقترب منه بغير حق احترق بما يأكله من سحت في الدنيا والأخرة، فمال الوقف كمال اليتيم، بل هو عين مال اليتيم والفقير والمسكين، ورب العزة يقول في كتابه العزيز: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا).

وذكر وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف ومديري مناطق الهيئة بديوان عام الهيئة بالدقي، اليوم السبت: "لقد وضعنا خطة طموحة للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بالهيئة في جميع المجالات، باعتبار العنصر البشري هو العنصر الأهم في معادلة التطوير".

وأضاف: "ستبدأ هذه البرامج فور عطلة عيد الفطر المبارك، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة وإدارة الأزمات بالهيئة برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المهندس سيد محروس ووكلاء الوزارة بالهيئة، وسمير الرفاعي، وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، وعبدالحكيم بهجات، وكيل الوزارة لشئون البر والأوقاف، والمستشار محمد النجار، المستشار القضائي لوزارة الأوقاف، وسنضم إليها أوائل الدورات من المتميزين الشباب"، مشيرًا إلى أن الدورات التأهيلية تشمل الشؤون القانونية، وشؤون الملكية، والشؤون الهندسية، والشؤون المالية، والموارد البشرية.