مصدر لمصراوي: تشكيل الحكومة الجديدة أمام النواب الأحد

كتب- محمد غايات:

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، قارب على الانتهاء من تشكيل الحكومة، وتقديمه غدًا الأحد لمجلس النواب.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، اقترب بقوة من تولي وزارة الإسكان خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، وتردد بقوة اقتراب المهندس محمد شيمي، رئيس شركة جنوب الوادي، من تولي وزارة البترول خلفًا للمهندس طارق الملا.

وتوقع المصدر، حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل عيد الفطر على أن يتم انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد العيد.