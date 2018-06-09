نائب مشيدًا بإنشاء صندوق سيادي لأول مرة: سيكون عامل أمان اقتصادي لمصر

كتب- أحمد علي:

أثنى اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار إنشاء صندوق سيادي مصري لأول مرة من فائض الأصول الحكومية غير المستغلة، وفتح باب جديد للاستثمار في مصر، قائلًا إن الصندوق سيادي سيكون عامل أمان اقتصادي لمصر في مختلف الظروف، ويشبه الصناديق السيادية في دول الخليج وفي كل من ماليزيا والهند وغيرهما.

وأضاف "العوضي"، في بيان اليوم السبت، أن قرار إنشاء صندوق سيادي لاستغلال أصول الدولة جاء في التوقيت المناسب، لافتًا إلى أن تفكير الحكومة في هذه الخطوة يؤكد سعيها الدؤوب لتوفير مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة للدولة، وفتح أذرع جديدة للاستثمار، وتأمين المستقبل والاستعداد لأي مخاطر اقتصادية.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الهدف من إنشاء الصندوق السيادي لاستغلال أصول الدولة، هو إيجاد موارد بديلة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطي مالي لتمويل الخطط الاستثمارية سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى، وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الصندوق.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية في النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة.​