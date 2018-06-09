الحجر الصحي بمطار القاهرة يواجه "جدري القردة" القادم من 4 دول إفريقية

كتب - طه عبيد:

تلقت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منشورًا بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من نيجيريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، بسبب انتشار مرض جدري القردة.

وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بالمطار، إنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة، بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من نيجيريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، بسبب مرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتصل فترة حضانة المرض من 5 إلى 21 يومًا.

وأضافت المصادر، أن أعراض المرض تتمثل في حمى وصداع وتضخم العقد اللمفاوية والشعور بالألم في الظهر والعضلات، ووهن شديد "فقدان الطاقة"، وتبدأ مرحلة ظهور المرض بطفح جلدي، وينتقل عن طريق مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية.

ونوهت المصادر إلى ضرورة المناظرة للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل القادمة من نيجيريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، وقياس درجة الحرارة لكل راكب من الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات الشحن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، دون أي استثناءات مع المتابعة الصحية للوضع الوبائي بدول الجوار، وتحويل المشتبه فيهم إلى مستشفى الحميات، وتخطر الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي.

وشددت المصادر، على ضرورة الالتزام بتطهير وسيلة النقل حال وجود حالة اشتباه على متنها، واعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة، ويتم التخلص الآمن من هذه النفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وتحرير كروت الصحة العامة للقادمين من تلك الدول بما في ذلك الأطفال وتسجيلها على قاعدة البيانات، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم لمدة 21 يومًا من تاريخ الوصول.