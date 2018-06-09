"الأزهر": 10 حالات غش في امتحاني القرآن والبلاغة لـ"أدبي الثانوية"

كتب- محمود مصطفى:

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، الامتحان في مادتي القرآن والبلاغة والقرآن الشفوي.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان اليوم السبت، أن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، تابع الامتحانات بلجان "شبرا بنين وفتيات، وبنها بنين وفتيات".

وقرر وكيل الأزهر، خلال مروره، تحويل شيخي معهد شبرا بنين وبنات للتحقيق لسوء حالة المعهدين، والتوجيه بضرورة التأكد من شخصية الطالبات المنتقبات بواسطة معلمة، ومن ترفض لا يسمح لها بدخول الامتحان، والسماح بقول أعذار الطلاب الراغبين في تأجيل امتحان الشفوي لأي يوم حتى نهاية الامتحانات إذا كان الطالب يمتحن مادتين في اليوم، مع التأكد على الطلاب بالالتزام بالمظهر والزي المناسب اللائق بطلاب الأزهر ومنع المخالفين من دخول الامتحان المناسب.

وذكرت لجان المتابعة وغرفة العمليات، أن امتحان مادة القرآن في مستوى الطالب المتوسط، وجرى ضبط 5 حالات غش إلكتروني، وضبط 4 حالات غش تقليدي باستخدام ملخصات وأوراق، ورصد حالة إغماء لإحدى الطالبات، وتم نقلها للمستشفى بواسطة الإسعاف، وتحرير مذكرة بامتناع أحد الطلاب عن الإجابة واكتفى بتدوين بياناته فقط على كراسة الإجابة، وضبط أحد الطلاب المعيدين حاول إخفاء ورقة الإجابة والخروج بها، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وفي مادة البلاغة، ذكر التقرير، أنه لم يتم رصد أي شكوى من الامتحان على مستوى الجمهورية، حيث إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن المنهج المقرر، مشيرًا إلى رصد حالة واحدة للغش باستخدام موبايل، وإلغاء ندب مساعدي رئيس أحد اللجان بمنطقة الشرقية لعدم تعاونهم مع رئيس اللجنة، وضبط أحد الطلاب المعيدين حاول إخفاء ورقة الإجابة والخروج بها، وتم ضبطه، وتحرير محضر بالواقعة.​