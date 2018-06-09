غدا.. توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بالتعليم الفني بحضور 3 وزراء

كتبت- ياسمين محمد:

يوقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، غداً الأحد، اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية؛ للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية، من خلال مبادرة "صناع مصر" تحت شعار "اتقدم.. اتعلم.. اشتغل".

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، من المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور كل من: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "صناع الحياة"، اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، بالإضافة الى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة، مثل: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه من أهم أهدف بروتوكلات التعاون مع القطاع الخاص، رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل علي المستوي العالمي، خاصةً وأن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.

وأضاف طارق شوقي أن الاتفاقيات تعد إنعكاساً للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة في قطاعات ذات اولوية مثل: قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى علي مستوي عالمي، بمساندة القطاع الخاص؛ ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعي قوي، وقوي عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.

وصرحت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن الاتفاقيات تهدف الي إكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفين يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي.​