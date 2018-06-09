نائب وزير الزراعة تزور حديقة حيوان الجيزة للاطمئنان على استعدادات عيد الفطر

القاهرة- أ ش أ:

زارت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشكل مفاجئ لحديقة حيوان الجيزة، اليوم السبت؛ للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الزائرين أثناء احتفالات عيد الفطر المبارك.

واستعرضت "محرز" ما تم من تطوير للحديقة خلال العام من إدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق قطارين ترفيهيين وعمل مسارات للقطارين للتجول لراحة الزائرين، وإدخال حيوانات جديدة عن طريق البدل مثل المها العربي والكنغر الأحمر، إضافة إلى تجديد نقطة الطيور البحرية وعمل أكشاك ومبايت جديدة وتغيير السلك الخارجي للعرض.

كما تم التخلص من منطقة تكدس الخردة والأخشاب المتراكمة منذ أكثر من عشرين عاما، من خلال بيع 40 طنا منها وإزالة أكثر من 20 طنا مخلفات المباني والأتربة من هذه المنطقة التي كانت تمثل خطرا كبيرا من حيث اشتعال الحرائق وإضافتها إلى الحديقة مرة أخرى.

وقالت نائب وزير الزراعة، إنه تم عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية عمل شلال أمام بيت إنسان الغاب، واستراحة أمام بيت إنسان الغابة، وتجديد وتطوير بيت السباع المفتوح، وتجديد وتحسين عرض بيت السباع الرئيسي مع تغيير الأرضيات.

وأضافت أنه بمساعدة القطاع المدني، تم إنشاء 17 مقعدا خشبيا مزدوجا بتكلفة قدرها 2500 جنيه للمقعد الواحد، وتركيب طلمبتي رفع مياه وبئر لتغذية جزيرة الشاي والمنطقة القبلية، وعمل الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف بالمتحف الحيواني، وتأمين أكشاك التحصيل بباب الجيزة والجامعة عن طريق تركيب بوابات حديدية.

وأكدت الدكتورة منى محرز، أنه سيتم فتح جميع المنافذ الـ 13 لبيع التذاكر خلال عيد الفطر، وذلك لمنع التكدس، كما تم إجراء اتصالات بالجهات الأمنية بمحافظة الجيزة لزيادة التأمين، وكذلك الحماية المدنية، والإسعاف، وكذلك فريق الكشافة من وزارة الشباب لمساعدة الأطفال التائهين، ومنع الإجازات لجميع العاملين أيضا أثناء فترة العيد.

وتصادفت زيارة الدكتورة منى محرز مع وجود مرضى من معهد السرطان، حيث رحبت نائب وزير الزراعة بهم وسعدت بالحديث إليهم.​